نماینده بروجرد بر ضرورت ساماندهی شبکه توزیع آرد و رفع مشکلات حوزه‌ی آرد و نان این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات آرد و نان این شهرستان گفت:مشکلات توزیع و قیمت آرد،میزان اختصاصی نان،سامانه نانینو و مشکلات نانوایی ها بررسی شد.

نظارت بر حوزه‌ی آرد و نان و رعایت عدالت در توزیع و کیفیت پخت نان از حقوق و مطالبات به‌حق مردم است که بایدمورد توجه قرار گیرد.

همچنین فاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد از برگزاری کارگاه فن بیان و سخنوری ویژه ی مدیران و معلمان آموزش و پرورش بروحرد ،سیلاخور و اشترینان برگزار شد‌.