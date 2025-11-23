پخش زنده
سازمان هواشناسی برای برخی از کلانشهرها هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنا بر پیشبینی سازمان هواشناسی، تا اواخر هفته در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر خواهد بود. با توجه به پایداری هوا و افزایش غلظت آلایندهها هشدار نارنجی آلودگی هوا برای شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد صادر شده است.
از بعدازظهر چهارشنبه و روز پنج شنبه در سواحل دریای خزر و شرق استان اردبیل، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیشبینی میشود. امروز در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.
شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
🔺اهواز - ۱۶۴ - قرمز - ناسالم برای همه
🔺قزوین - ۱۵۴ - قرمز - ناسالم برای همه
🔸تهران - ۱۵۰ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸تبریز - ۱۴۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸اصفهان - ۱۴۲ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸کرج - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸مشهد - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸ارومیه - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس
🔸اراک - ۱۱۱ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس