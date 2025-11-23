به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنا بر پیش‌بینی سازمان هواشناسی، تا اواخر هفته در اغلب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر خواهد بود. با توجه به پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها هشدار نارنجی آلودگی هوا برای شهر‌های تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد صادر شده است.

از بعدازظهر چهارشنبه و روز پنج شنبه در سواحل دریای خزر و شرق استان اردبیل، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود. امروز در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.

شاخص کیفیت هوا در شهر‌های بزرگ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح امروز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

🔺اهواز - ۱۶۴ - قرمز - ناسالم برای همه

🔺قزوین - ۱۵۴ - قرمز - ناسالم برای همه

🔸تهران - ۱۵۰ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸تبریز - ۱۴۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸اصفهان - ۱۴۲ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸کرج - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸مشهد - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸ارومیه - ۱۳۹ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔸اراک - ۱۱۱ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس