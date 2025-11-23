پژمان گلچهره دلخانی و مژده مردانی با صعود از مرحله گروهی بازی‌های المپیک ناشنوایان به فینال کاتای انفرادی راه یافتند.

صعود دو نماینده ایران به فینال کاتای انفرادی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دو نماینده کشورمان امروز در نخستین روز مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان جواز حضور در فینال انفرادی را کسب کردند.

در رقابت‌های کاتای انفرادی مردان پژمان گلچهره دلخانی در دور نخست با کسب امتیاز ۳۷.۶ در میان چهار ورزشکار برتر قرار گرفت و در مرحله بعد نیز با کسب امتیاز ۳۸.۹ به فینال این رقابت‌ها صعود کرد.

در بخش بانوان نیز مژده مردانی در دور نخست با ۳۸.۵ امتیاز به جمع چهار نفر برتر راه یافت و در مرحله بعد با ۳۹.۷ امتیاز راهی مرحله نهایی کاتای انفرادی راه یافت.

هدایت تیم ملی کاتای ناشنوایان کشورمان در بخش مردان بر عهده مسعود زارع و در بخش بانوان بر عهده شادی جعفرزاده است.