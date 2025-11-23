مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: با کاشت درخت می‌توانیم بخش بزرگی از ۱۴ میلیون هکتار بیابان در وضع بحرانی را مدیریت کرده و مانع گسترش آن شویم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا هادربادی با بیان اینکه از ۳۲ میلیون هکتار منطقه بیابانی ایران نزدیک به ۱۴ میلیون هکتار کانون فرسایش بادی است، اظهار داشت: تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از زمین‌های بیابانی کشور با روش‌های مختلف احیاء شده‌اند و در صورت گسترش درختکاری و افزایش پوشش گیاهی می‌توانیم این وسعت را تا چندین برابر افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، باید ۲۰ درصد از کانون‌های بحران فرسایش بادی کنترل شود و برای این امر به مشارکت جدی مردم نیاز است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این اراضی شامل زمین‌های دیم و متعلق به بخش خصوصی است، افزود: حدود ۸۸۰ هزار هکتار از کانون‌های بحران نیز در محدوده تالاب‌های کشور قرار دارد که حفاظت از آنها نیازمند همکاری چندجانبه دستگاه‌هاست.