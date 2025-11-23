پخش زنده
رئیس سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نقاط حریق در جنگلهای هیرکانی تحت کنترل قرار گرفته است، تصریح کرد: سطح آتش سوزی حدود ۸ هکتار است و نیروهای داخلی میتوانند آن را مهار کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی درباره آخرین وضع مقابله با آتش سوزی در جنگلهای شمال کشور اظهار داشت: بخش قابل توجهی از نقاط درگیر تحت کنترل و در حال اطفا است، اما به دلیل کوهستانی و صعبالعبور بودن منطقه، انتقال نیرو و تجهیزات دشوار است و همین امر روند اطفای حریق را زمانبر کرده است.
وی با بیان اینکه وسعت حریق گسترده نیست و حدود ۸ هکتار از عرصه جنگلی درگیر آتش شده است، تصریح کرد: اگر منطقه قابلیت تردد داشت، عملیات مهار آتش طی ۴۸ ساعت به پایان میرسید.
افلاطونی درباره شیوه اطفای حریق توضیح داد: عملیات بهصورت ترکیبی و با استفاده از هواپیما، هلیکوپتر و نیروهای زمینی انجام میشود. عمق بالای لاشبرگ و شرایط جوی نیز بر سرعت عملیات تأثیر گذاشته اس
وی افزود: در منطقه دو فروند هواپیما و هشت فروند هلیکوپتر متعلق به وزارت دفاع، فراجا و هلالاحمر حضور دارند. توان کامل برای مهار حریق وجود دارد نیروهای داخلی قادر به مهار آتش هستند، اما اگر کشورهای دوست همچون روسیه یا ترکیه تمایل به کمک داشته باشند، از این همکاری استقبال میکنیم.