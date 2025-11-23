امروز: -
مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در حسینیه ریحانة الحسین(ع)

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه ریحانة الحسین باغ فیض تهران برگزار شد.
عکاس :محمد وحدتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ - ۰۷:۱۹
برچسب ها: عزاداری ، فاطمیه
