هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی از استانهای مرزی کشور را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ و بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه مهمی را در راستای استفاده از ظرفیت استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی کشور و تنظیم بازار داخلی به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه:
۱.ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشورمشتمل بر برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز مجاز اعلام شد. در این مصوبه، این اقلام با عنوان «کالاهای اساسی» نامگذاری شدهاند.
۲. تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مطابق تشریفات تعیینشده در این تصویبنامه مجاز است و واردات حاصل از تهاتر، به منزله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ایرانی محسوب میشود.
۳.واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ترخیص آنها از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
۴.مسئولیت هماهنگی، حسن اجرا، پشتیبانی لجستیکی، توزیع و نظارت بر فرآیند واردات موضوع این مصوبه به استانداران استانهای مرزی محول شده است.
۵.تشریفات گمرکی، مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه، باید با هماهنگی استانداران و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
۶.تمام استانهای غیرمرزی نیز مجاز هستند از طریق استانهای مرزی برای واردات کالاهای اساسی اقدام کنند.
بر این اساس، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد موظف به همکاری در حسن اجرای این مصوبه هستند.