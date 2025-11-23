پخش زنده
غفارفرد گفت: بر اثر گاز گرفتگی ۱۹ نفر در مسجد روستای تنگاری دشت روم در شهرستان بویراحمد مسموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست اورژانس استان گفت: در ساعت ۲۱:۰۳ شامگاه شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در مسجد روستای تنگاری در منطقه دشتروم بویراحمد به مرکز اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
غفارفرد افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس دشتروم و در ادامه اتوبوسآمبولانس اورژانس ۱۱۵ استان به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مسمومشدگان در رده سنی ۹ تا ۴۵ سال هستند اضافه کرد: این حادثه گازگرفتگی تلفات جانی نداشت و همه مصدومان برای انجام مراقبتهای تکمیلی توسط اتوبوسآمبولانس به بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج انتقال یافتند.
سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت عمومی مسموم شدگان خوب است ادامه داد: علت این حادثه گاز گرفتگی نبود تهویه مناسب در مسجد بوده است.
غفارفرد هشدار داد: نبود تهویه مناسب در فضاهای بسته میتواند منجر به بروز حوادث مشابه شود لذا برای پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی در اماکن و منازل رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی ضروری است.