به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،سرهنگ حسین امیری با اشاره به گستردگی فعالیت بسیج گفت:بسیج در بحران‌های مختلف و در بلایای طبیعی اولین نفری بوده که در حوزه کمک به مردم وارد عمل شده و آخرین نفر از بحران خارج شده است.

وی با بیان اینکه 110 گروه جهادی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، اقتصاد مقاومتی و خدمت‌رسانی به مناطق مختلف برای خدمت‌رسانی به مردم و محرومیت‌زدایی اعزام شده است، گفت: در یک سال گذشته 30 هزار عضو جهادی در قالب 200 گروه جهادی به مردم خدمت‌رسانی داشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) کرمان از توزیع بسته‌های معیشتی خبر داد و گفت: 1600 بسته معیشتی و چهار هزار بسته شب یلدایی با اعتبار 20 میلیارد ریال بین نیازمندان توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در یکسال گذشته 10 روستا توسط گروه‌های جهادی با اعتبار 26 میلیارد ریال آبرسانی شده است، 60 باب منزل مسکونی ساخته شده و 90 هزار متر مربع زیرسازی و 70 هزار متر مربع آسفالت معابر انجام شده است.

امیری با بیان اینکه طرح محله اسلامی با محوریت مساجد را در حال اجرا داریم، ادامه داد: رفع مشکلات و خدمت به مردم توسط خود مردم در این طرح پیگیری می‌شود؛ 81 قرارگاه محله اسلامی در 103 محله راه‌اندازی شده و 260 مسئله محلات شناسایی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه ثارالله استان کرمان با بیان اینکه یادواره‌های شهدا در 135 مدرسه در هفته بسیج برگزار می‌شود که تعدادی از این یادواره‌ها با حضور پیکر مطهر شهید گمنام همراه است، افزود: 350 نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان در این هفته به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام می‌شوند.