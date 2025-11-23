پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: ۵۰۰ تُن ذرت و ۳۰۰ تُن کنجاله سویا برای مرغداران خراسانشمالی با پیگیریهای سازمان جهاد کشاورزی تأمین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد زاده گفت: این نهادهها در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و از طریق انبارهای پشتیبانی امور دام در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت.
سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی شرکت پشتیبانی امور دام و تلاشهای صورتگرفته، اعلام کرد که هدف اصلی این اقدام، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تثبیت بازار مرغ و محصولات پروتئینی در استان است.