به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد زاده گفت: این نهاده‌ها در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و از طریق انبار‌های پشتیبانی امور دام در اختیار مرغداران قرار خواهد گرفت.

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ضمن قدردانی از همراهی شرکت پشتیبانی امور دام و تلاش‌های صورت‌گرفته، اعلام کرد که هدف اصلی این اقدام، پشتیبانی از تولیدکنندگان و تثبیت بازار مرغ و محصولات پروتئینی در استان است.