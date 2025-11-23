

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رمضانی داور اعزامی ایران به رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان، دیدار تیم‌های ملی فرانسه و اوکراین را در نیمه نهایی این رقابت‌ها قضاوت کرد.

رمضانی که معلم درس تربیت‌بدنی شهرستان قرچک است در دور گروهی و حذفی این مسابقات قضاوت‌های خوبی را پشت‌سر گذاشت تا سوت این بازی حساس را بدست بیاورد؛ دیداری که با صعود اوکراینی‌ها به فینال همراه شد.

رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان با قهرمانی تیم‌های دختران و پسران برزیل در برازیلیا به پایان رسید.