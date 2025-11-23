پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با موانع کنار جاده در ورودی شهر طاقانک خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با موانع کنار جاده در محور طاقانک به شمس آباد ورودی شهر طاقانک دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای امدادگر طاقانک به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای مصدوم انجام دادند و سپس وی را برای ادامه روند درمان به نیروهای اورژانس تحویل دادند.