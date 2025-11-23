به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ کارشناس امور فرهنگی و تربیتی در این یادواره در جمع فرهنگیان شهرستان برخوار گفت: طبق آیه قرآن، روحانیان، معلمان و مبلغان دینی وظیفه دارند راه‌های رستگاری یعنی تقوا، توسل و تلاش کردن را برای مردم و دانش آموزان بیان کنند.

حجت الاسلام ناصر رفیعی یکی از وسیله‌های موفقیت و پیشرفت در جامعه را اقامه نماز، حجاب و توسل به اهلبیت و حضرت فاطمه زهرا (س) نام برد.