مرحله استانی جشنواره فرهنگی و آموزشی زندگی با قرآن در چهارمحال و بختیاری کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بهزیستی استان گفت: مرحله استانی جشنواره فرهنگی و آموزشی " زندگی با قرآن" - گرامیداشت یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) با هدف تقویت ارتباط جامعه هدف سازمان بهزیستی با قرآن کریم و ارتقاء معنوی و فرهنگی افراد تحت پوشش برگزار میشود.
محمدی افزود: نابینایان و کمبینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی، معلولین جسمی و حرکتی، ناشنوایان و کمشنوایان، مراکز شبهخانواده، زنان سرپرست خانوار، کارکنان سازمان بهزیستی و خانواده درجه اول آنها و فرهیختگان سالمند در دو مرحله استانی و کشوری با هم رقابت میکنند.
وی گفت:علاقمندان میتوانند در یکی از رشتههای قرائت تحقیق و قرائت ترتیل؛ حفظ قرآن؛ اذان (ویژه آقایان)؛ مناجات خوانی؛ طراحی پوستر؛ فیلم کوتاه؛ نقاشی؛ عکاسی؛ همخوانی و تواشیح و ایدهپردازی قرآنی در دو بخش خواهران و برادران و با رعایت تفکیک در گروههای سنی شرکت کنند.