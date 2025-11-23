به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بهزیستی استان گفت: مرحله استانی جشنواره فرهنگی و آموزشی " زندگی با قرآن" - گرامیداشت یک هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) با هدف تقویت ارتباط جامعه هدف سازمان بهزیستی با قرآن کریم و ارتقاء معنوی و فرهنگی افراد تحت پوشش برگزار می‌شود.

محمدی افزود: نابینایان و کم‌بینایان تحت پوشش سازمان بهزیستی، معلولین جسمی و حرکتی، ناشنوایان و کم‌شنوایان، مراکز شبه‌خانواده، زنان سرپرست خانوار، کارکنان سازمان بهزیستی و خانواده درجه اول آنها و فرهیختگان سالمند در دو مرحله استانی و کشوری با هم رقابت می‌کنند.

وی گفت:علاقمندان می‌توانند در یکی از رشته‌های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل؛ حفظ قرآن؛ اذان (ویژه آقایان)؛ مناجات خوانی؛ طراحی پوستر؛ فیلم کوتاه؛ نقاشی؛ عکاسی؛ همخوانی و تواشیح و ایده‌پردازی قرآنی در دو بخش خواهران و برادران و با رعایت تفکیک در گروه‌های سنی شرکت کنند.