شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه سوم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه سوم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان:
-خیابان ریحانه اول و دوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰
-خیابان ریحانه سوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰
شاهرود:
شهرک نوین از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰
آرادان:
- شهرک ولیعصر واقع درحسین آباد کردها از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰