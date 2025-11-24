به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه سوم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

-خیابان ریحانه اول و دوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۰۰

-خیابان ریحانه سوم واقع در شهرک گلستان از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰

شاهرود:

شهرک نوین از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰

آرادان:

- شهرک ولیعصر واقع درحسین آباد کرد‌ها از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰