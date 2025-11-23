به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رحیم دادوند، هنرمند نام‌آشنای تئاتر و تعزیه شهرستان کهگیلویه که سال‌ها با عشق، لحظات صادقانه‌ای را بر صحنه خلق کرد، پس از سال‌ها مبارزه با بیماری، چشم از جهان فروبست و نامی نیک از خود به یادگار گذاشت.

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه، گفت: فقدان زنده‌یاد دادوند، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای خانواده وی و جامعه هنری است.

عبدالکریم عبودی، از زنده‌یاد دادوند به عنوان چهره‌ای پرتلاش و صمیمی یاد کرد که با عشق و صداقت، سال‌ها به هنر این سرزمین خدمت کرد.

عبودی افزود: وی هنرمندی بود که با عشق و مهر به مردم خدمت کرد و با وجود بیماری، هرگز از تعهدش به هنر دست برنداشت و نام نیک خود را جاودانه ساخت.

مجموعه‌ای از افتخارات هنری مرحوم دادوند

رحیم دادوند، علاوه بر هنرپیشگی در تئاتر و تعزیه، مسئولیت بسیج هنرمندان شهرستان کهگیلویه را نیز بر عهده داشت.

از جمله کار‌های ارزشمند این هنرمند می‌توان به تعزیه‌گردانی تعزیه دشت کربلا، کارگردانی فیلم کوتاه خانه سنگی ما و نمایش خیابانی مرگ پایان زندگی نیست اشاره کرد.

همچنین، نمایش‌های نامه‌های معرکه در معرکه و چفیه بابام به نویسندگی و کارگردانی زنده‌یاد رحیم دادوند، در جشنواره تئاتر سیمرغ استان به عنوان آثار برتر برگزیده شدند.

مراسم وداع با پیکر پاک این هنرمند گرامی، امروز یکشنبه، ۲ آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۴:۳۰ در سرفاریاب، روستای تیرابگون، در جوار حرم مطهر امامزاده سید جلال‌الدین برگزار می شود.