به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد گفت: مسابقات کیک بوکسینگ فول کنتاکت با شرکت ۴۵۰ ورزشکار از سراسر کشور به مدت دو روز در شیراز برگزار شد.

علی همتیان افزود: در این دوره از رقابت‌ها مهدی طاهری دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد موفق شد از بین داوران شرکت کننده در مسابقات کشوری کیک بوکسینگ فول کنتاکت رتبه برتر را به خود اختصاص دهد.

مهدی طاهری در حال حاضر رئیس سبک کیک‌بوکسینگ فول‌کنتاک شهرستان فرخشهر، چهارمحال و بختیاری است.