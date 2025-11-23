رئیس کمسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران گفت: نرخ رفع تعهد ارز حاصل از صادرات، سامانه‌ها و قوانین دست و پاگیر، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان صنعت کفش گرفته است.

آقای جواد شعبان زاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به رفع موانع تولید و صادرات صنعت کفش کشور، افزود: صنعتگران این صنعت درخواست دارند ارز حاصل از صادرات به واردات مواد اولیه که تولید داخل ندارد و همچنین به واردات ماشین آلات با فناوری‌های روز و بهسازی و نوسازی صنعت کفش تخصیص پیدا کند.

رئیس کمیسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران ادامه داد: رفع تعهد ارزی مشکل نیست، معضل بوجود آمده در نرخ رفع تعهد، سامانه ها، قوانین و ضوابط دست و پاگیری که گریبانگیر صنعت کفش کشور شده و این موارد انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان گرفته است.

وی گفت: ایران به عنوان نهمین تولیدکننده کفش در دنیاست و این توانمندی را دارد که پس از سه سال فعالیت دو پله ارتقا پیدا کرده و به رتبه هفتم برسد، اما این امر مستلزم رفع موانع تولید و صادرات است.

شعبان زاده با اشاره به اینکه صنعت کفش یکی از صنایعی است که نیاز به نوسازی و بهسازی ماشین آلات دارد، افزود: با توجه به اینکه این صنعت در کشور سهم ۱۰۰ میلیون دلاری در صادرات محصولات دارد و برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی که در بازار‌های بین المللی حضور دارند نیازمند کاهش بهای تمام شده محصول است.

وی اضافه کرد: با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی زنجیره تامین تا تولید از مواد اولیه تا ماشین آلات و معرفی ظرفیت‌های تولید و صادرات و ارائه آخرین دستاورد‌ها و فناوری‌های روز دنیا و همچنین ورود نسل جوان در سه سال گذشته به حوزه صنعت کفش کشور، می‌توانیم سهم بیشتری را از بازار‌های بین المللی ازآن کشور کنیم.

شعبان زاده گفت: در سه سال گذشته شاهد رشد چشمگیر کیفیت محصولات تولیدی صنعت کفش هستم ؛ صنعت کفش، محرک بیش از ۷۰ صنعت دیگر توانسته اشتغالزایی فراوانی برای جوانان را در پی داشته باشد.

رئیس کمیسیون صادرات صنعت کفش ایران با اشاره به سهم ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات صنعت کفش و ظرفیت تولیدکنندگان برای افزایش سهم صادارتی به کشور‌های همسایه، افزود: تولیدکنندگان صنعت کفش توانمندی افزایش ۵ برابری ظرفیت تولید کفش در کشور را دارند و می‌توانند نیاز کشور‌های جامعه هدف صادراتی که جمعیتی بیش از ۶۰۰ میلیون نفر دارند، تامین کنند.

وی اضافه کرد: اخیرا علاوه بر صادرات به کشور‌های همسایه، محموله‌هایی به کشور‌های آفریقایی ارسال شده است و این ظرفیت برای تولیدکنندگان وجود دارد که بر اساس سلایق، بازار‌های این کشور‌ها را از آن خود کنند البته این امر مستلزم حمایت‌های ویژه برای رفع موانع صادرات تولیدکنندگان صنعت کفش است.

شعبان زاده در ادامه گفت: صنعتگران کشور در حوزه تولید ماشین آلات صنعت کفش پیشرفت‌های زیادی کرده‌اند و بیش از ۲۰۰ مدل ماشین آلات برای تولید انواع کفش وجود دارد به طوری که در تولید ماشین آلات تولید مواد اولیه پلی یورتان به خودکفایی رسیده‌ایم و حتی صادرات هم داریم.

رئیس کمیسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران همچنین درباره مشارکت و جذب سرمایه گذار خارجی، افزود: برخی از ماشین آلاتی که صرفه اقتصادی برای تولید ندارند یا از فناوری‌های بالایی برخوردارند توانسته‌ایم، سرمایه گذار خارجی جذب کنیم؛ همین امر موجب انتقال فناوری به کشور می‌شود و با تعاملاتی که در حوزه تولید صورت می‌گیرد مسیر پیشرفت کشور را بیش از پیش هموار می‌کند.