به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر کل منابع طبیعی مازندران منطقه نوشهر گفت: عملیات اطفای حریق در مراتع بالادست جنگل دراکینگ با حضور میدانی گروه‌های تخصصی انجام شد.

خزایی پول افزود: نیرو‌های منابع طبیعی با استفاده از ابزار دستی و ایجاد آتش‌بُر لکه‌های فعال آتش در ارتفاعات را مهار کردند

او با بیان اینکه همه نیرو‌های امدادی از یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست و گروه‌های مردمی در منطقه حضور دارند، ادامه داد: با ایجاد آتش بر ۱۵۰۰ متری تلاش شد آتش به سمت شرق منطقه سرایت نکند.





مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز با بیان اینکه مهار آتش در جنگل الیت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت، افزود: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیشب در منطقه حضور داشت و با تقسیم کار نیروها، عملیات امدادی و مردمی به خوبی انجام شد





حسینعلی محمدی افزود: حجم آتش در الیت بسیار کم شده و با توجه به اینکه آتش از ارتفاعات به دامنه دره رسیده است، برای اطفای حریق پمپاژ آب از رودخانه در دستور کار قرار گرفته است

او با بیان اینکه منطقه حریق به چهار جبهه تقسیم شده است، ادامه داد: آتش در دو جبهه مهار و عملیات لکه گیری انجام شده است.



