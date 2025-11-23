در تماس تلفنی رئیس کل دادگستری مازندران با یکی از خیّران، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای کمک به زندانیان نیازمند استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه پویش آزادی و کمک به خانواده زندانیان و همزمان با اکران خصوصی فیلم "کد ۱۳۳" در ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در تماس تلفنی با یکی از خیّران استان، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای حمایت از زندانیان نیازمند جذب کرد.

پوریانی در این مراسم با تقدیر از این حرکت خداپسندانه، گفت: همه ما باید جامعه را به عنوان یک خانواده بزرگ فرض کنیم و رسیدگی به مشکلات مردم باید دغدغه همه مسئولان باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه عدالت ترمیمی افزود: در سال گذشته، تعداد ۶۸ نفر از محکومان قصاص نفس در استان مازندران، با تلاش دست‌اندرکاران و جلب رضایت اولیای دم، از مجازات نجات یافتند.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: ان شاءالله پویش آزادی و کمک به خانواده زندانیان در کل کشور با قدرت و توان ادامه داشته و در راستای کمک به خانواده زندانیان نیازمند مفید و مؤثر باشد.