فرمانده سپاه عاشورا گفت: مساجد باید سنگر تربیت نسل انقلابی و مبارزه با دشمنان و مرکزی برای فعالیت‌های جهادی باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار اصغر عباسقلی‌زاده در همایش ارکان محلات اسلامی در آذرشهر با تاکید بر نقش حیاتی مساجد در تربیت نسل‌های انقلابی افزود: مساجد باید به عنوان سنگر‌هایی برای تربیت نسل‌های جدید در تراز انقلاب، جهاد تبیین و مبارزه با دشمنان انقلاب عمل کنند.

وی افزود: مساجد نه تنها باید محل عبادت باشند، بلکه باید به عنوان مراکز مقابله با توطئه‌های دشمنان و ترویج ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه فعال باشند.

سردار عباسقلی‌زاده همچنین به نقش بی‌بدیل شهید محراب آیت‌الله مدنی که افتخار آذرشهر و استان آذربایجان شرقی بود در پیروزی عملیات سوسنگرد و دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شهید آیت الله مدنی با روحیه بسیجی و جهادی خود نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه رزمندگان داشت و باید این روحیه در نسل‌های امروز نیز تقویت شود.

وی افزود: دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران به دلیل باور‌های دینی و ارزش‌های اسلامی است و این موضوع بر اهمیت حفظ و تقویت این ارزش‌ها تأکید دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان این که مساجد باید در محلات فعال و پویا باشند یادآور شد: نقش مساجد در جذب جوانان و کودکان به این مراکز دینی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سردار عباسقلی‌زاده همچنین به نقش محوری مساجد در جهاد تبیین و مبارزه با توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت: هیأت امنای مساجد باید برای تربیت نسل‌های تراز انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کنند و کلاس‌های تربیتی و آموزشی باید در مساجد به‌طور منظم برگزار شود.

وی تأکید کرد: مساجد باید به عنوان سنگر اسلام و انقلاب باقی بمانند و برای حفظ آنها باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم.

وی با اشاره به مقاومت اسلامی مردم در جنگ تحمیلی ‌۱۲ روزه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی علیه کشورمان اظهار کرد: در کنار توان موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، باور انقلابی و روحیه جهادی مردم دشمن متجاوز را شکست داد و باید بیش از پیش توان دفاعی و نظامی خود را در قبال تهدیدات دشمنان بالا ببریم.