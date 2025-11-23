پخش زنده
کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان به مرحله نهایی راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز نخست رقابتهای کشتی آزاد در بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (یکشنبه ۲ آذر) مبارزات وزن ۶۵ کیلوگرم برگزار شد.
در این وزن، کیوان رستم آبادی در نخستین مبارزه مقابل حریفی از اوکراین ۶ بر ۴ پیروز شد. دومین مبارزه او برابر حریفی از ترکیه برگزار شد. رستم آبادی در یک مبارزه نفس گیر به برتری ۱۱ بر ۸ در این مبارزه دست یافت و در ادامه هم قرقیزستان را در سومین مبارزه خود با نتیجه ۱۳ بر ۵ شکست داد.
کیوان رستم آبادی با این سه برد به فینال رقابتهای کشتی آزاد بازیهای المپیک ناشنوایان در وزن ۶۵ کیلوگرم راه یافت.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.