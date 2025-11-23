فرماندار اردبیل، گفت: از محل سفر رئیس جمهور به استان اردبیل، سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای عملیات اجرایی بیمارستان نجف‌زاده اردبیل اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در بازدید از عملیات اجرایی بیمارستان نجف‌زاده اردبیل به همراه نماینده مردم استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی بیمارستان نجف‌زاده اردبیل شتاب گرفته و این بیمارستان ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای این پروژه سه هزار میلیارد تومان از محل سفر رئیس جمهور تأمین شده که بعد از اختصاص این اعتبار، روند عملیات اجرایی پروژه تسهیل شده است.

وی افزود: با حمایت استاندار و نمایندگان منطقه در مجلس شورای اسلامی، پیگیر تأمین اعتبار از منابع مختلف هستیم که در سال‌جاری ۳۶۰ میلیارد تومان برای پروژه اختصاص یافته و این پروژه قرار است با پیگیری و زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی درمدت سه سال به بهره‌برداری برسد.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: اسکلت بیمارستان نجف‌زاده اردبیل از قرارداد منعقد شده ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین اعتبار، اسکلت مجموعه در مدت زمان مشخص شده تکمیل می‌شود.

قلندری گفت: از منابع مختلف برای تسهیل روند عملیات اجرایی بیمارستان نجف‌زاده اعتبارات تأمین می‌شود تا این پروژه بزرگ در مدت زمان مشخص به بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیمارستان نجف‌زاده اردبیل ۵۰۰ تختخوابی است و یکی از پروژه‌های بزرگ عمرانی، درمانی و بهداشتی استان و شهرستان اردبیل است که با راه‌اندازی این بیمارستان، گام بززگی در توسعه فضا‌های درمانی و بهداشتی در شهرستان اردبیل برداشته می‌شود.

فرماندار اردبیل اضافه کرد: یکی از رویکرد‌های اساسی در شهرستان اردبیل توسعه فضا‌های بهداشتی و درمانی و خدمات‌رسانی مناسب بهداشتی و درمانی است که در این راستا پروژه‌ها و برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود که یکی از این پروژه‌های بزرگ، بیمارستان نجف‌زاده اردبیل است.