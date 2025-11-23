به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مهدی تارتار پس از پیروزی یک بر صفر گل گهر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برابر شناورسازی گفت: بازی می‌توانست در نیمه اول سخت شود، چون تیم حریف بسته بازی می‌کرد و فضا را از ما گرفته بود. کار گره خورده بود، اما تغییراتی بین نیمه انجام دادیم و توانستیم به گل برسیم. بعد از گل، آنها کمی بازتر شدند و ما توانستیم بهتر بازی کنیم.

وی افزود: باتوجه به نتایج دو سه هفته اخیر ما در لیگ، طبیعی بود در شروع بازی دچار مشکل شویم، اما خدا را شکر برد خوبی به دست آوردیم.

تارتار گفت: بچه‌ها خوب بازی کردند و مالکیت دست ما بود و موقعیت بیشتر داشتیم و به تیر هم زدیم. در اواخر بازی به جوانان هم بازی دادیم، اما از عملکرد آنها راضی نیستم. آنها باید قدر این فرصت را بدانند وگرنه ممکن است این فرصت به آنها داده نشود.

وی درباره انتظار برای گل بیشتر از گل گهر در این بازی، گفت: طبیعی است. حریف بسته بازی کرد و شما اگر بقیه بازی‌ها را ببینید استقلال هم مقابل تیم ۱۰ نفره دسته‌دومی ۲ بر یک برنده شد. مس کرمان ۱۰ نفره بود و سپاهان یک بر صفر برنده شد؛ فجرسپاسی حذف شد.

سرمربی گل گهر گفت: در مسابقات حذفی فقط نتیجه مهم است و شما باید بتوانید از مرحله عبور کنید و تفاضل گل فایده ندارد.

تارتار درباره شانس قهرمانی تیمش در جام حذفی، گفت: جام حذفی هدف اصلی ما برای کسب جام است. روی لیگ هم تمرکز داریم. ما نسبت به سال قبل ۵۰ درصد تیم اصلی را از دست دادیم، اما به خاطر شروع خوبی که داشتیم توقعات از ما بالا رفته است. اشکالی ندارد و پیش می‌آید.