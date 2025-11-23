پخش زنده
علیرضا کاظمی گفت: مسیر حرکت وزارت آموزش و پرورش بر دو محور کلیدی تقویت هویت ملی و دینی برای مقابله با جنگ شناختی و توسعه نهضت عدالت آموزشی برای ایجاد زیرساختهای جهش علمی کشور استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وزیر آموزشوپرورش در جلسه شورای اداری استان بوشهر گفت: دشمن با تمام توان در حال تزریق یأس و ناامیدی در میان نسل جوان است.
علیرضا کاظمی ضمن تشریح دستاوردهای علمی دانشآموزان در عرصههای جهانی به عنوان پاسخی محکم به تلاشهای دشمن، از تخصیص اعتبارات کلان و اجرای صدها طرح عمرانی و تجهیزاتی در استان بوشهر خبر داد و سرمایهگذاری در آموزش و پرورش را یک امر ملی و زیربنای توسعه پایدار کشور دانست.
وی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را نشاتگرفته از دو ضلع قدرت علمی و اقتدار فرهنگی دانست و افزود: دشمن تلاش میکند دستاوردهای ما را کماهمیت جلوه دهد و روحیه یأس را بپاشد، اما کسب دهها نشان رنگارنگ در المپیادهای جهانی توسط دانشآموزان ما در رشتههای مختلف از هوش مصنوعی تا اقتصاد، بهترین و محکمترین پاسخ به این فضاسازیهاست. این اقتدار علمی، مدیون استعدادهای نخبهای است که خروجی نظام تعلیم و تربیت هستند.
کاظمی با اشاره به اینکه اقتدار فرهنگی برخاسته از ایمان، ولایتمداری و فرهنگ ایثار و شهادت، بزرگترین مزیت رقابتی ایران در برابر استکبار جهانی است، گفت: ما در آموزش و پرورش، مسیر خود را بر اساس تقویت همین هویت ملی و دینی با محوریت نماز، قرآن و فرهنگ ایثار طراحی کردهایم و هرگز از پای نخواهیم نشست. وی به عنوان نمونه به تولید محتوای فرهنگی در قالب کتابهای روایت جنگ برای دانشآموزان اشاره کرد و تأکید کرد که از تمام فرصتهای تربیتی مانند اعتکاف، اردوهای راهیان نور و یادوارههای شهدا برای تربیت نسلی تراز انقلاب استفاده خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش دو اولویت اصلی وزارتخانه در دولت فعلی را توسعه نهضت عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی برشمرد.
کاظمی گفت: در سطح کشور ۷۷۰۰ طرح برای حل مسائل مدارس کانکسی، سنگی، طرحهای نیمهتمام و کمبود سرانه فضای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در این استان، هدفگذاری برای ساخت ۸۱۶ کلاس درس انجام شده که ۲۲۶ کلاس در اول مهر تحویل داده شد، حدود ۳۰۰ کلاس تا ایام فجر به بهرهبرداری میرسد و ۲۹۰ کلاس نیز برای سال آینده تکمیل خواهد شد.» وی پیشرفت بیش از ۸۶ درصدی پروژهها در بوشهر را نشاندهنده بهکارگیری تمام ظرفیتها دانست.
کاظمی با تأکید بر اینکه اقدامات هویتی و کیفی زمانبر است و مانند ساخت مدرسه تزریقی نیست، اظهار داشت: کار را از آموزش معلمان و مدیران به عنوان کانون اصلی تربیت آغاز کردهایم.
وی از اجرای آزمایشی استانداردهای جدید آموزشی مبتنی بر فناوریهای روز دنیا در ۳۲ مدرسه استان بوشهر خبر داد و افزود: تحول در حوزه پرورشی، فرهنگی، ورزشی و توجه به سلامت جسمی دانشآموزان، مسیر حرکت ما در افق آینده است.
کاظمی با قدردانی از نگاه ویژه دولت و شخص رئیسجمهور به آموزش و پرورش، آن را نقطه آغاز یک تحول عمیق خواند و گفت: هیچ سرمایهگذاری بهتر از سرمایهگذاری روی فرزندان ما نیست. آینده صنایع و توسعه کشور را اینان میسازند. اگر حال مدارس امروز بوشهر خوب باشد، آینده بوشهر نیز خوب خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش در پایان به مصوبات و تعهدات مشخص برای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: از مصوبات سفر ریاستجمهوری، ۲.۲ همت (۲۲۰۰ میلیارد تومان) به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته که تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است. علاوه بر این، ۴۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات امسال برای ساخت مدارس و ۷۰ میلیارد تومان برای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی تخصیص دادهایم.
کاظمی همچنین قول پیگیری ویژه برای ساخت مدرسه دانشآموزان اوتیسم، ایجاد نمایندگی آموزش عشایر در استان و ساخت سالن اجتماعات در منطقه دَیّر را به مسئولان و نمایندگان استان داد.