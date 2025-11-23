پخش زنده
امروز: -
ناوهای جنگی ایالات متحده برخلاف ادعای کاخ سفید مبنی بر عملیات ضد مواد مخدر، در مناطقی مستقر شدهاند که فرسنگها با مسیرهای اصلی قاچاق فاصله دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نیویورک تایمز، تصاویر ماهوارهای نشان میدهد ناوهای جنگی ایالات متحده برخلاف ادعای کاخ سفید مبنی بر عملیات ضد مواد مخدر، در مناطقی مستقر شدهاند که فرسنگها با مسیرهای اصلی قاچاق فاصله دارد؛ اقدامی که بیشتر شبیه به یک محاصره نظامی و فشار سیاسی بر دولت کاراکاس است تا یک مأموریت پلیسی.
بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد ناوهای جنگی ایالات متحده برخلاف ادعای کاخ سفید مبنی بر عملیات ضد مواد مخدر، در مناطقی مستقر شدهاند که فرسنگها با مسیرهای اصلی قاچاق فاصله دارد؛ اقدامی که بیشتر شبیه به یک محاصره نظامی و فشار سیاسی بر دولت کاراکاس است تا یک مأموریت پلیسی.
تحلیل دادههای دریایی و تصاویر ماهوارهای که از سوی روزنامه نیویورک تایمز تأیید شده، پرده از واقعیتی متفاوت در مورد حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب برمیدارد.
طبق این گزارش، رزمناوها و ناوشکنهای نیروی دریایی آمریکا به طور مداوم در فاصلهای بین ۸۰ تا ۱۶۰ کیلومتری سواحل ونزوئلا گشتزنی میکنند. این در حالی است که طبق آمارهای خودِ دولت آمریکا، شاهراههای اصلی ترانزیت کوکائین صدها کیلومتر آنطرفتر و در مجاورت سواحل کلمبیا قرار دارند، نه در منطقهای که ناوهای آمریکایی لنگر انداختهاند.
این استقرار نظامی که با پرواز بمبافکنهای سنگین بر فراز خط ساحلی ونزوئلا تکمیل شده، بزرگترین حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب از زمان «بحران موشکی کوبا» در سال ۱۹۶۲ محسوب میشود.
تحلیلگران نظامی معتقدند تمرکز ناوگان دریایی آمریکا در نقاطی که از نظر ترافیک مواد مخدر کم اهمیت هستند، نشان میدهد که هدف اصلی عملیات موسوم به «نیزه جنوبی»، تنگتر کردن حلقه محاصره و ارسال پیامهای تهدیدآمیز به دولت نیکلاس مادورو است، نه توقیف محمولههای مواد مخدر.