سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: طرح مکملیاری آهن برای دانشآموزان دبیرستانهای متوسطه اول و دوم دخترانه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر رضانیا گفت: باهدف ارتقای سلامت جسمی و تقویت توان یادگیری، هر دانشآموز به مدت ۱۶ هفته متوالی قرص آهن دریافت میکند تا از کمخونی فقر آهن و پیامدهای آن پیشگیری شود.
دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: مصرف آهن کافی برای حفظ سلامت، رشد مطلوب و ایجاد زمینه مناسب برای یادگیری در دوران تحصیل ضروری است.
او افزود: کمبود آهن میتواند در تمام مراحل زندگی باعث کاهش قدرت ادراک، تمرکز و یادگیری شود.
دکتر رضانیا گفت: دانشآموزان باید قرص آهن را پس از میانوعده و همراه با منابع ویتامین C مانند آب پرتقال مصرف کنند تا جذب آهن در بدن افزایش یابد.