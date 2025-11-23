سید یونس موسوی گفت: کشتی پرچم‌دارترین ورزش کشور در عرصه‌های جهانی است و هیچ رشته‌ای به اندازه کشتی، با غیرت و تلاش خالصانه جوانان این سرزمین، برای ایران اعتبار و افتخار کسب نکرده است.



سرمربی تیم کشتی فرنگی رعد پس از صعود تیمش به نیمه نهایی لیگ برتر کشتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این صعود برای ما صرف کسب امتیاز و رسیدن به ۴ تیم پایانی نیست. ما در تیمی از سربازان به میدان آمدیم که از ابتدا بر شعار "اخلاق پهلوانی و غیرت " تأکید داشتیم. بازیکنان ما، فارغ از برد و باخت‌های لحظه‌ای، در هر کشتی با وجود همه کمبود‌ها با تمام وجود جنگیدند و مرام و منش کشتی‌گیری را حفظ کردند. این اخلاقمداری در کنار غیرت ایرانی و توان فنی، موتور محرک ما برای رسیدن به این مرحله بود.

وی افزود: بنده به عنوان سرمربی تیم، افتخار می‌کنم که اعلام کنم تیم رعد برنده واقعی میدان است. چرا که در سخت‌ترین شرایط فنی و در جدال با تیم‌های پرمهره، توانستیم ثابت کنیم که همدلی و جوانمردی سربازان هیچگاه در ورزش فراموش نمی‌شود و با همین روحیه به نیمه‌نهایی خواهیم رفت تا نشان دهیم رعد فقط یک تیم نیست؛ یک فرهنگ است. کشتی بهترین برند برای سرمایه‌گذاری و فرصت طلایی برای حامیان مالی در پرمدال‌ترین ورزش کشور است و نگاه‌ها بیش از پیش به پتانسیل اقتصادی این رشته ملی معطوف شده است.

یونس موسوی گفت: امروز که برخی تیم‌های لیگ برتر با هزینه اندک، جوانانی بااخلاق و سخت‌کوش را به این سطح از رقابت می‌رسانند، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران دغدغه‌مند است تا برند خود را با نام و اعتبار این ورزش گره بزنند. حمایت از کشتی یک هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری پرسود و با بازدهی بالا است که نام حامی مالی را در کنار مدال‌های طلای المپیک و جهان تثبیت می‌کند.