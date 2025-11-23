پخش زنده
هادی مرزبان کارگردان پیشکسوت تئاتر از دنیا رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه کابلی همسر این هنرمند با اعلام این خبر گفت: این هنرمند امروز ۷ صبح در بیمارستان از دنیا رفت.
هادی مرزبان، کارگردان پیشکسوت تئاتر که از چند روز پیش به دلیل ناراحتی لوزالمعده در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است، همچنان در همین بخش تحت درمان بود.
هادی مرزبان، کارگردان پیشکسوت تئاتر از اواسط هفته گذشته در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان نیکان غرب بستری است.
او در تدارک اجرای تازهترین نمایشش با نام «پریزاد» بود که فعلا به دلیل بیماریاش، نیمه کاره مانده است.
مرزبان، زاده فروردین سال ۱۳۲۳ در سبزوار است و در کارنامه هنریاش اجرای نمایشهایی همچون «لبخند باشکوه آقای گیل»، «پلکان»، «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «خانمچه و مهتابی»، «باغ شبنمای ما»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آهسته با گل سرخ»، «نوبت دیوانگی»، «آمیز قلمدون»، «هاملت با سالاد فصل»، «سیمرغ»، «میر عشق»، «تنبورنواز» و ... دیده میشود.