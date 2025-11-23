به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ گروه‌های شبیه خوانی در این سوگواره در هفت شب هفت نسخه تعزیه را از سراسر کشور می‌خوانند و اجرا می‌کنند و اختتامیه آن شبیه خوانی شهادت حضرت زهرا (س) است.

این سوگواره تا سوم آذر همه شب بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه حضرت ابوالفضل علیه السلام روستای کهرت خوانسار برگزار می‌شود.

روستای کهرت در خوانسار از ۳۰۰ سال گذشته تاکنون میزبان تعزیه خوانان بوده است.