رئیس‌جمهور در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با تأکید بر نقش راهبردی بورس در تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی، به تشریح راه‌های تقویت و حمایت از بازار سرمایه پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تصمیم سازمان بورس و اوراق بهادار، از سال ۱۴۰۴ بازه‌ی اول تا هفتم آذر به‌عنوان «هفته بازار سرمایه» نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری، علاوه بر جنبه نمادین، بیانگر توجه راهبردی به توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری، ارتقای شفافیت و تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد است.

نخستین همایش این هفته در اول آذر برگزار شد و حضور مقامات عالی‌رتبه کشور، از جمله رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاحیه آن نشان‌دهنده جایگاه ویژه بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌های کلان و اهمیت این بازار در مسیر رشد اقتصادی و تأمین مالی تولید است.

رئیس جمهور گفت: حضور فعال ایران در گروه کشور‌های بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا فرصت‌های جدیدی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است. جزییات بیشتر در گزارش مریم فدایی