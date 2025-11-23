کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: خلیج فارس کمی مواج و تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط دریای عمان متلاطم خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: تداوم ناپایداری جوی و دریایی در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: امروز به ویژه صبح تا ظهر، افزایش سرعت باد‌های شمال شرقی در نیمه شرقی استان محدوده شهرستان‌های بشاگرد، میناب، رودان، حاجی آباد، جاسک، بندرعباس، خمیر، سیریک و قشم، تنگه هرمز و پاره‌ای از نقاط دریای عمان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نیز متلاطم خواهد شد و سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش موقتی دید افقی نیز قبل از ظهر خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادر شرقی و مرکزی استان در نظر گرفته شود.

او افزود: از ابتدای فردا دوشنبه نیز این شرایط ناپایدار جوی و دریایی با شدت کمتر در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته به تدریج کاهش نسبی دما با تاکید بر ارتفاعات استان مورد انتظار است.