به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،در راستای بهره مندی اقشار مختلف مردم از خدمات درمانی ، به مناسبت هفته بسیج، گروه‌ جهادی پزشکی اولاد الامیربا حضور در گلباف به ارائه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان پرداختند.

از مهمترین اهداف گروه های جهادی بسیج مبارزه با فقر و محرومیت زدایی در روستاها و مناطق کم برخودار است که علاوه بر اینکه با خدمت رسانی خود در راستای ریشه کن کردن فقر تلاش می شود همچنین یک فضای نشاط آور در مناطق ایجاد می کنند.