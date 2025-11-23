پخش زنده
ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم به فینال مسابقات کشتی آزاد در بازیهای المپیک ناشنوایان راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبارزات وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد المپیک ناشنوایان برگزار شد و طی آن ابوالفضل زهره وند موفق به حضور در فینال شد.
زهره وند در اولین مبارزه خود حریف ترکیهای اش را ضربه فنی کرد. او در دومین مبارزه خود هم صاحب برتری ۱۰ بر صفر برابر حریفی از ارمنستان شد. در ادامه زهره وند نماینده مغولستان را ۱۵ بر ۴ برد و فینالیست شد.
پیش از این کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم و محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم فینالیست اوزان خود شده بودند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.