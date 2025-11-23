تنها ۳۲ درصد از ظرفیت سدهای کشور پر شده است؛
کاهش ۳۸ درصدی ورودی آب سدهای کشور
براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، با کاهش ۳۸درصدی ورودی و ۲۵درصدی خروجی سدهای کشور، وضعیت ذخایر آبی در ده استان نامطلوب گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، ورودی آب از ابتدای سال آبی تا اول آذر ماه، ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته و همچنین میزان خروجی آب نیز ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون متر مکعب با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.
سدهای استان تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
حجم آب موجود مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی ۱۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهشی بوده است.
از ابتدای مهرماه تا لغایت ۳۰ آبان (سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵) میانگین بارش در کشور معادل ۵ و شش دهم میلیمتر است که این مقدار بارندگی در دورههای مشابه درازمدت (۵۷ ساله) ۲۸.۷ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۵ میلیمتر را نشان میدهد.