براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، با کاهش ۳۸درصدی ورودی و ۲۵درصدی خروجی سد‌های کشور، وضعیت ذخایر آبی در ده استان نامطلوب گزارش شده است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبراساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، ورودی آب از ابتدای سال آبی تا اول آذر ماه، ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته و همچنین میزان خروجی آب نیز ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون متر مکعب با کاهش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.

سد‌های استان تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

حجم آب موجود مخازن سد‌های کشور از ابتدای سال آبی ۱۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهشی بوده است.

از ابتدای مهرماه تا لغایت ۳۰ آبان (سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵) میانگین بارش در کشور معادل ۵ و شش دهم میلیمتر است که این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت (۵۷ ساله) ۲۸.۷ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۵ میلیمتر را نشان می‌دهد.