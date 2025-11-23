پخش زنده
امروز: -
بیتا جواهری ملی پوش کاراته کشورمان با برتری مقابل نماینده ترکیه موفق شد به فینال بازیهای المپیک ناشنوایان صعود کند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای امروز کاراته در بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان توکیو بیتا جواهری نماینده وزن به اضافه ۶۸ کیلوگرم کشورمان موفق شد با نتیجه ۹ بر یک برابر حریف ترکیهای به پیروزی برسد و راهی فینال این رقابتها شود.
جواهری در مرحله نخست با قرعه استراحت روبهرو شد و بدون مبارزه به دور دوم راه یافت. او سپس در مرحله دوم به مصاف کاراتهکای ترکیه رفت و با ارائه عملکردی برتر توانست این دیدار حساس را به سود خود به پایان برساند.
هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان کشورمان به عهده فرحناز ارباب است و شادی جعفرزاده به عنوان مربی او را همراهی میکند.