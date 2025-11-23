جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، ضمن قدردانی از اقدامات مطلوب و رو به جلوی پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل کشور می‌بایست مهمترین راهبرد پلیس باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات فراجا، ویژه مبارزه با مواد مخدرکه با حضور فرماندهان انتظامی استان‌ها و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور و به صورت برخط در ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا برگزار شد، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهراء (س)، از عملکرد صف و ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر قدردانی و اظهار داشت: خوشبختانه امروز در حوزه مبارزه با مواد مخدر شاهد عملکرد مطلوب و رو به جلو هستیم. بی تردید این اقدامات که موجب خشنودی و رضایت مردم شده است، مرهون نظارت و ارزیابی فرماندهان، تلاش‌ها و فداکاری شبانه روزی تمامی کارکنان در میدان است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه مهمترین راهبرد پلیس را جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل از مرز‌های زمینی شرق و نیز مرز‌های آبی جنوب کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: می‌بایست با دیپلماسی فعال، ارتقاء تعاملات منطقه‌ای با کشور‌های همسایه و نیز بسیج کردن امکانات دیپلماسی در تمام سطوح، حساسیت و مطالبات جدی خود را در خصوص جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران از کشور‌های هم مرز به عنوان خط قرمز پیگیری و در دستور کار قرار دهیم.

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود اشراف اطلاعاتی را اصل و محور اقدامات مقابله‌ای در انجام ماموریت‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر با اولویت آن سوی مرز‌ها بر شمرد و گفت: ضرورت دارد با ارتقای اشراف اطلاعاتی بر فعالیت عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر، هم افزایی و مشارکت رده‌های درون و برون سازمانی، تقویت توان عملیاتی استان‌های شرق و جنوب شرق کشور، تمرکز بر توزیع امکانات و تجهیزات به روز به استان‌های هدف، تشدید اقدامات کنترلی در مرز و نقاط حاشیه مرز، محور‌های مواصلاتی، کویری و... از ورود مواد مخدر از حاشیه شرق و جنوب شرق به عمق شهر‌های کشور، به هر طریق ممکن و به طور خاص با اجرای عملیات‌های مشترک و تبادل اطلاعات، جلوگیری شود.

این مقام ارشد انتظامی همچنین استمرار در اجرای طرح‌های برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر بر اساس تاکید فرمانده کل انتظامی کشور و نیز دغدغه‌های به حق شهروندان را یکی دیگر از اولویت‌های ماموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور عنوان کرد و گفت: بررسی و ارزیابی میدانی عملکرد استان ها، جمع‌آوری روزانه و مستمر معتادان متجاهر با تاکید بر نشانگاه‌های آلوده به توزیع و مصرف مواد مخدر، مطالبه پیگیری ایجاد و افزایش ظرفیت‌های نگهداری معتادان متجاهر مراکز ماده ۱۶ و نیز حمایت از توسعه و ایجاد مراکز ماده ۱۵، تعامل با دستگاه قضا در راستای برخورد قاطعانه با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان از جمله اقدامات خوبی است که می‌بایست تا حصول نتیجه، استمرار داشته باشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان اشاره و تصریح داشت: می‌بایست با ارتقاء اشراف اطلاعاتی، بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی و با وارد آوردن ضربه به آنها، احساس امنیت قاچاقچیان، سلب شود.

وی همچنین ثبت تجارب خدمتی مرتبط با مواد مخدر و تبدیل آن به متون آموزشی در راستای ارتقاء مهارت‌های تخصصی کارکنان را رمز موفقیت یگان‌ها در حوزه‌های ماموریتی و عملیاتی دانست و بیان داشت: همه کارکنان باید ثبت تجارب ارزنده و مفید خدمتی و تبدیل آن به متون آموزشی در حوزه مبارزه با مواد مخدر و نیز توجه ویژه به امر آموزش مهارتی، میدانی و مدیریتی را سرلوحه اقدامات و ماموریت‌های خود قرار داده و ضمن احراز آمادگی‌های لازم، آسیب پذیری در انجام ماموریت‌ها را به حداقل ممکن برسانند.

گفتنی است، در ابتدای جلسه سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به بیان گزارش مبسوط از اقدامات صورت پذیرفته در حوزه‌هایی نظیر میزان کشفیات، انهدام باند‌های قاچاق مواد مخدر، تقویت دیپلماسی با کشور‌های منطقه، دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر و ... پرداخت.