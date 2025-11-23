چاه‌های کشاورزی استان مرکزی حدود ۱۶ لیتر در ثانیه است که در مجموع برداشت روزانه را به حدود هفت میلیون مترمکعب می‌رساند که این حجم آب ظرف ۱۵ روز می‌تواند سد کمال صالح را پُر و سرریز کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اظهار نظر شنیدنی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی حکایت از ضرورت اجرای سیاست‌های بازدارنده به منظور جلوگیری از اضافه برداشت از منابع زیرزمینی دارد.

محمود قدبیگی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۶۵ درصد از چاه‌ها بیش از سقف مجاز مندرج پروانه بهره‌برداری فعالیت داشته‌اند و در برخی موارد ساعات کارکرد چاه‌ها بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ ساعت بیشتر از میزان مجاز است، که این موضوع به‌عنوان خط قرمز در مدیریت منابع آب و انرژی تلقی می‌شود و نیازمند برخورد جدی است.

وی افزود : ۳۴ درصد چاه‌ها در شهرستان اراک امسال در سقف ساعت کارکرد مجاز فعالیت داشته‌اند و در زرندیه نیز حدود ۵۰ درصد چاه‌ها بیش از حد مجاز کار کرده‌اندکه این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌تر در زمینه بهره‌برداری از منابع آب است.

قدبیگی گفت: طبق ماده ۲ قانون تسهیل، برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف است برق مورد نیازچاه‌های کشاورزی را با رعایت ساعات کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری تامین نماید و عدم رعایت این موضوع موجب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی و فشار مضاعف بر دشت‌های بی‌رمق استان و موجب بحرانی‌تر شدن آنها گردیده است.

وی افزود : تجربه موفق سال گذشته در محدود کردن برق چاه‌های کشاورزی امسال نیز عملیاتی می‌شود و برق کلیه چاه‌ها به منظور تامین آب مصارف۲ منظوره از ساعت ۹ تا ۱۰ صبح رفع محدودیت‌ می‌شوند تا کشاورزان بتوانند نیازهای فوری خود را تامین کنند.