پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز، دوم آذرماه با میانگین ۱۴۱ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۶ صبح امروز با میانگین ۱۴۱ وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست شاخص هوای این کلانشهر امروزدر ایستگاه زینبیه با ۹۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
۲۵ آبان با ۱۴۸، رودکی با ۱۲۰، پارک زمزم با ۱۱۲، سپاهان شهر با ۱۴۳، فیض و ولدان با ۱۴۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
دانشگاه صنعتی با ۱۲۱، کاوه با ۱۵۰، فرشادی با ۱۵۷، میرزاطاهر با ۱۴۳، پروین با ۱۶۰، رهنان با ۱۶۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه است.
امروز همچنین شاخص هوا در ایستگاه بیمارستان صاحبالزمان
شهرضا با ۵۳، کاشان با ۹۵، زرینشهر با ۹۲، علوم پزشکی کاشان با ۶۸، مبارکه با ۷۰، شاهینشهر با میانگین ۵۲ AQI در وضعیت زرد و قابلقبول است.
قهجاورستان با ۱۶۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم جامعه است.
سایر ایستگاههای سنجش آلودگی هوا قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.