شهردار یاسوج گفت: مرحله نهایی بلوار شهدای اقتدار تا پایان سال بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کیوان آشنا شهردار یاسوج، با اشاره به چالشهای ترافیکی شهر، از پیشرفت قابل توجه طرح های توسعه معابر خبر داد. وی با بیان اینکه مدیریت شهری برنامهای جامع و عملیاتی برای رفع این معضل آغاز کرده است، بر نقش حیاتی طرح بزرگ بلوار شهدای اقتدار در توزیع بار ترافیکی شهر تأکید کرد. شهردار یاسوج در تشریح جزئیات طرح شهدای اقتدار که در چند مرحله تعریف شده است، افزود: مرحله اول این بلوار که به نام سردار شهید یزدانپناه مزین شده، حدود یک سال پیش به بهرهبرداری رسیده است؛ علاوه بر این، بیش از یک و نیم کیلومتر از مسیر این بلوار با عرض ۴۵ متر، سه ماه پیش زیر بار ترافیک رفت و نقش مؤثری در کاهش تراکم لحظهای ایجاد کرد. وی گفت: مرحله دوم طرح در حال حاضر در مراحل پایانی زیرسازی قرار دارد و طی سه تا چهار روز آینده این عملیات تکمیل خواهد شد تا بلافاصله مرحله روسازی و آسفالتریزی آن آغاز شود؛ بهرهبرداری از این مرحله نیز به کاهش بیشتر ترافیک کمک خواهد کرد. آشنا با تأکید بر پایان طرح بر روی مرحله نهایی گفت: مرحله سوم که بخش پایانی بلوار شهدای اقتدار محسوب میشود، هماکنون در مراحل خاکبرداری، خاکریزی و اجرای ابنیه فنی است. شهردار یاسوج ابراز امیدواری کرد: با تلاش مجموعه شهرداری، این مرحله حیاتی تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و اتصال این بلوار به محور یاسوج ـ شیراز به عنوان یک دستاورد بزرگ، بخش قابل توجهی از ترافیک شهری را از محورهای مرکزی خارج کرده و منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد. وی به آخرین وضعیت دیگر طرحهای توسعه معابر اشاره کرد و گفت: بلوار حضرت آیتالله حسینی (ره) نیز یکی از طرح های مهم در دست اجراست که مرحله نخست آن مراحل پایانی زیرسازی را پشت سر گذاشته و عملیات آسفالتریزی آن آغاز شده است. آشنا افزود: این مرحله طبق وعده شهرداری تا پایان سال زیر بار ترافیک خواهد رفت. در خصوص مرحله دوم این بلوار نیز، رفع معارضات توسط معاونت شهرسازی و واحد حقوقی در جریان است تا پس از آزادسازی زمین، عملیات اجرایی بلافاصله کلید بخورد. شهردار یاسوج از پیگیری ادامه بلوار ارم به عنوان یکی از محورهای راهبردی توزیع ترافیک در بخش شمالی شهر خبر داد و افزود: تکمیل این طرح میتواند فشار ترافیکی را از روی بلوار شهدای اقتدار، بلوار ابوذر و سایر محورهای متصل برداشته و به نظمدهی کلی شبکه معابر یاسوج کمک کند. وی در پایان تأکید کرد: تمام این طرح های بزرگ عمرانی، بدون دریافت هیچگونه کمکی از دولت و صرفاً از محل اعتبارات داخلی شهرداری در حال اجرا است و با تداوم روند مطلوب کنونی، امید است که گرههای ترافیکی در شهر مرتفع شده و سطح خدماترسانی به شهروندان ارتقا یابد.