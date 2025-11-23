به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی بوکان از دستگیری ۵ نفر در ارتباط با نزاع و درگیری خبرداد.

سرهنگ موسی بهاری گفت: در پی وقوع یک مورد نزاع و درگیری دریکی از محلات بوکان، عوامل کلانتری ۱۳ شهرستان بلافاصله ضمن بررسی موضوع، عاملان نزاع را شناسایی و طی عملیاتی ۵ نفر را دستگیر نمودند.

بهاری ادامه داد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی و با دستور قضایی روانه زندان شدند.