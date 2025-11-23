کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری وضعیت جوی در سطح منطقه خبر داد و درباره افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق پر تردد و صنعتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، به گفته خانم بهروزی، به دلیل تداوم پایداری و سکون جو، در ساعات مختلف روز شاهد افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا، به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهیم بود.

وی همچنین پیش‌بینی کرد که روز چهارشنبه با عبور ضعیف امواج، شاهد افزایش موقتی ابر در آسمان منطقه باشیم.

کارشناس هواشناسی از گروه‌های حساس شامل کسانی که از بیماری‌های قلبی و ریوی رنج می‌برند، خردسالان و افراد کهنسال خواست که در صورت امکان، از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند.