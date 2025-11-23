به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی صرافیان، مهدی آریان زاد و مریم قاسمی از نهبندان (بعنوان اولین بانوی خراسان جنوبی) موفق به کسب نشان سیمرغ کوهنوردی شدند.

این مراسم در استان سمنان و با حضور رئیس فدراسیون و دیگر مسئولین برگزار شد وافرادی که بتوانند ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان کشور را صعود کنند و هشت دوره آموزشی را پشت سر بگذارند نشان سیمرغ دریافت می‌کنند.

افرادی که موفق به دریافت نشان سیمرغ می‌شوند بین دو تا ده سال تلاش می‌کنند تا بتوانند این طرح را به اتمام برسانند.

در این همایش بیش از ۱۷۰ نفر از ۱۳ استان کشور حضور داشتند که ۳ نفر اهل خراسان جنوبی بودند.