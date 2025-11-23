اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران که در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض درخشیدند، ساعتی پیش با استقبال دفتر بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عمره وارد مکه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران که با افتخار در بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض درخشیدند، امروز وارد مدینه منوره شدند و برنامه‌های فرهنگی و زیارتی خود را آغاز کردند.

این قهرمانان سپس قبرستان بقیع و حرم مطهر پیامبر اکرم (ص) را زیارت کردند و پس از زیارت اماکن مقدس مدینه، با حضور در مسجد شجره محرم شدند تا برای انجام مناسک عمره مفرده آماده شوند.

این مراسم که آغاز رسمی مناسک عمره به‌شمار می‌رود، با رعایت آداب ویژه و همراه با شور معنوی فراوان انجام شد.

قهرمانان کشتی آزاد ایران سپس عازم مکه شدند و با استقبال دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عمره وارد مکه مکرمه شدند. ورود آنان به شهر مکه با حال و هوای خاصی همراه بود و زائران ایرانی حاضر در هتل به این قهرمانان خوش آمد گفتند.

اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان، امشب اعمال عمره خود را انجام خواهند داد و طواف خانه خدا را در کنار دیگر زائران تجربه خواهند کرد.

