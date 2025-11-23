پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان یزد با بیان اینکه فرهنگ بسیج بر پایه ولایتباوری، ایثار، مقاومت، مردمی بودن و امیدآفرینی استوار است، بر نقش این جریان معنوی در تقویت اقتدار ملی و خدمترسانی به جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیتالله ناصری در دیدار جمعی از بسیجیان نواحی شهید منتظر قائم و شهید اللهدادی یزد، فرهنگ بسیج را فرهنگی برخاسته از معنویت، شجاعت، استقلال و آزادگی دانست و گفت: تفکر بسیجی یک اندیشه الهی است که امروز فراتر از مرزهای ایران نیز گسترش یافته و الهامبخش ملتهای آزادیخواه شده است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با اشاره به جایگاه راهبردی بسیج در شرایط کنونی، تصریح کرد:تقویت اقتدار ملی، ایجاد امید و ارائه خدمت در عرصههای مختلف، از رسالتهای مهم امروز بسیج است.
در ادامه این دیدار، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، با قدردانی از تلاشهای بسیجیان گفت:مجاهدت و نقشآفرینی بسیجیان از ابتدای شکلگیری این نهاد تا امروز، در عرصههای مختلف بهخوبی در کشور درخشیده است.
وی افزود: خدمت در بسیج امری مقدس است و فعالیت در این مجموعه، سراسر عبادت و کاری الهی و خدایی است.