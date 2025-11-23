یکی از شهروندان شهرستان ساوه با توجه واگذاری زمین های رایگان به خانواده سه فرزند به بالا به جوانه گفت: با وجود پیگیری ها، مسئولین مربوطه در این شهرستان اقدامی انجام ندادند و مدعی آماده سازی زمین ها می شوند که پاسخی تکراری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همچنین با توجه به گلایه های دیگری که از سمت مردم این شهرستان ، در خصوص کمبود شیر خشک می‌شنویم پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو کشور گفت : در کشور 5 کارخانه تولید شیرخشک داریم که در حال تولید هستند اگر تاخیری در تولید به وجود می آید به دلیل کمبود نقدینگی می باشد .

دکتر نازیلا نجدی متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری با اشاره به افزایش سن باروری در زوجین که یکی از دلایل مهم ناباروری میباشد، گفت : زوجین اگر قصد فرزند آوری ندارند می‌توانند با فریز کردن جنین که شرایط و امکانات آن در استان موجود است اقدام کنند.

دکتر مائده معصوم زاده دکتر زنان با بیان اینکه آزمایش‌های چکاب زنان می‌تواند به تشخیص بروز بیماری ها کمک کند :گفت : زنان متأهلی از سن 21 سال به بالا باید انواع چکاب های و غربالگری ها از جمله آزمایش پاپ اسمیر و ماموگرافی را انجام دهند تا از سلامت جسمی خود برای بارداری و بعد از زایمان مطمئن شوند .