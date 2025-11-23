خیر نیک اندیش در بشرویه زمینی به ارزش ده میلیارد ریال را به موسسه خیریه باب الحوائج (ع) تحت نظارت بهزیستی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس بهزیستی شهرستان بشرویه گفت: خیر حاجیه خانم هادی نژاد در ایام فاطمیه یک زمین با مساحت ۹۶۰ متر مربع به موسسه خیریه باب الحوائج (ع) تحت نظارت بهزیستی برای نگهداری از فرزندان دختر بی سرپرست ۶ تا ۱۲ سال اهدا کرد.



بارانی با بیان اینکه ارزش ریالی این زمین اهدایی یک میلیارد تومان است افزود: همسر خانم هادی نژاد، آقای حسن باقریان، هم پیش از این یک منزل مسکونی به مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به موسسه خیریه باب الحوائج (ع) که از ۸ فرزند دختر بی سرپرست نگهداری می‌کند، اهدا کرده است.