\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0641\u0635\u0644 \u067e\u0627\u0626\u06cc\u0632 \u0645\u0634\u06af\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0627\u0645 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u0647\u060c \u0648 \u0628\u0627 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u067e\u0627\u06a9 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\n\u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0648 \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\n