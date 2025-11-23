رقابت دامه بازان استان‌های آذربایجان غربی و کردستان در بوکان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات دامه کشوری با حضور دامه بازانی از استان‌های آذربایجان غربی و کردستان در بوکان برگزارشد.

این مسابقات بصورت سویسی در ۷ دور و به دو روش سنتی و مدرن اجرا شد.



رییس هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی بوکان درخصوص این مسابقات گفت: این مسابقات یک روزه و با حضور ۵۰ نفر شرکت کننده برگزار شد.

لقمان شهابی افزود:این مسابقات بصورت متناوب از سال ۹۲ تا کنون هر ساله برگزار می‌شود و با توجه به پتانسیل بالای ورزشکاران این رشته و قهرمانان جهانی در نظر داریم یک دوره مسابقات بین‌المللی را در ۲۲ بهمن امسال برگزار کنیم.

بازی دامه، اخیرا در غرب و شمالغرب کشور بویژه در مناطق کردنشین طرفداران خاصی پیدا کرده و سالانه در کشور‌های همسایه از جمله، عراق، ترکیه، لبنان و کویت برگزار می‌شود.



در پایان این مسابقات ناصر شیری و هیمن بایزیدی هر دو از بوکان به ترتیب اول و دوم شدند وهژاریوسفی نیز از پیرانشهر سوم شد.

همچنین از پیشسکوت دامه باز بوکانی کمال کوچری و حسین خالدی از سقز بعنوان بازیکن اخلاق تقدیر شد.