مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مینودشت گفت: در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی و کاهش هدررفت آب؛ عملیات اصلاح ۶۰۰ متر از شبکه توزیع و توسعه خط انتقال برای سه روستا در شهرستان مینودشت با همکاری خیر آبرسان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجتبی نوری چناشک، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مینودشت گفت:عملیات نوسازی و اصلاح شبکه آبرسانی روستای قرهچشمه از توابع شهرستان مینودشت با هدف تأمین آب پایدار و بهداشتی برای ساکنان، آغاز شد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مینودشت در ادامه افزود: به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب روستای قرهچشمه، این شبکه با مشکلاتی از قبیل هدر رفت آب و افت فشار مواجه بود.
وی گفت: به منظور رفع این مشکلات و ارتقای شاخصهای کیفیت خدماترسانی، عملیات اصلاح و بهسازی حدود ۶۰۰ متر از شبکه اصلی توزیع و همچنین اصلاح ۴۵فقره انشعاب آب در این روستا آغاز شده است.
مهندس نوری چناشک تصریح کرد: اجرای این پروژه نقش بسزایی در کاهش آب بهحسابنیامده (آب بدون درآمد)، تأمین فشار مطلوب آب و ارتقای رضایتمندی مشترکین عزیز خواهد داشت.
مدیر امور آب و فاضلاب مینودشت در ادامه از اجرای پروژه توسعه خط انتقال آب به طول ۱۲۰۰ متر برای روستاهای اعتباری، بلوچآباد و کالشور خبر داد و گفت: این پروژه به منظور افزایش ظرفیت و پایداری تأمین آب شرب این روستاها و پاسخگویی به نیاز آینده آنان اجرایی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامههای مدون امور آب و فاضلاب شهرستان مینودشت برای نوسازی و ارتقای زیرساختهای آبرسانی در سطح روستاهای این استان است.